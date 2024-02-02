Yüksekova'da Yollar Kapandı

Hakkariİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Yüksekova ilçesinde 5 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 80 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yerleşim yeri yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Yürekli köyü ve Karabağ köyü yollarında da kar savurma makinesiyle çalışma yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.