Kalıcı Kaş İşlemi Nedir?

Kalıcı kaş işlemi, çeşitli tekniklerle gerçekleştirilebilir, ancak en yaygın olanı mikroblading veya makine ile dövme benzeri bir işlemdir.

İşlem genellikle şu adımları içerir:

Danışma ve Tasarım: İşlem öncesinde, uzmanlaşmış bir profesyonel ile birlikte istenilen kaş şekli ve rengi belirlenir. Kaşların yüzün genel simetrisi ve kişinin yüz şekli dikkate alınarak tasarım yapılır.

Uygulama: İşlem sırasında, cilt altına pigmentlerin enjekte edilmesi için steril iğneler veya mikro uçlar kullanılır. Bu pigmentler, kaşların istenilen şekli ve dolgunluğu almasını sağlar. Mikroblading işlemi, elle yapılan ince kesilerle pigmentlerin cilt altına yerleştirilmesini içerirken, makine ile yapılan işlemde ise daha kalıcı ve yoğun bir renk elde etmek için makine kullanılır.

İyileşme Süreci: İşlem sonrası, ciltte hafif kızarıklık ve kabuklanma olabilir. Bu dönemde kaşlara dokunmamak ve cilt bakımına dikkat etmek önemlidir. İyileşme süreci genellikle birkaç hafta sürer ve bu süre boyunca pigmentlerin rengi hafifçe solabilir.

Kalıcı kaş işlemi, kişinin kaşlarına daha uzun süreli bir çözüm arayanlar için ideal olabilir. Ancak, işlem sonrası kalıcılığı ve rengin zamanla solması gibi durumlar kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle, işlemi yaptırmadan önce bir uzmana danışmak ve prosedür hakkında detaylı bilgi almak önemlidir. Ayrıca, işlemi yaptırmaya karar vermeden önce kaş şekli ve renginin uzun vadeli sonuçlarını dikkatlice düşünmek önemlidir, çünkü bu işlem kalıcıdır ve geri dönüşü zor olabilir.