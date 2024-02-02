Kuyumcuyu soymaya çalışan çifti esnaf engelledi 

Oğuzhan CİN - Emin YEŞİL / İSTANBUL, SULTANGAZİ'de, evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden çift, tabancayla kuyumcuyu soymaya çalıştı. Şüpheliler, esnaf tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycanlı Öznur H. (22) ve sevgilisi Enes E. (26), bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestirerek içeri girdi. Enes E., yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi. Silahlı soyguncuları etkisiz hale getiren esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuları emniyete götürdü. Şüpheli çiftin polis ekiplerine verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

FİLM GİBİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

İki soyguncunun tabancayla çalışanı tehdit ettiği ve esnafların soyguncuları etkisiz hale getirdiği anlar, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin kuyumcuyu soymaya çalıştığı sırada, esnafın içeri girdiği görülüyor. Esnafla şüpheliler arasında uzun süre arbede yaşanıyor.

"ESNAF ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE VERİYOR"

Kuyumcu dükkanının sahibi Muzaffer Cömert, "İş yerinde değildim komşum aradı, 'iki maskeli soyguncu geldi, yakaladık' dedi. Geri döndüm yoldan, dükkana geldim. Emniyet gelmiş yakalamışlar. Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar. 'Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi. Kız Azeri, çocuk Türk. Kız öyle atletik bir yapıya sahipmiş ki, altınları almak için camdan tezgahın üstüne atlıyor. Erkek olan ise oğlumu etkisiz hale getirecekti. Çok şükür ne canımıza ne de malımıza bir zarar geldi." diye konuştu.

Şüphelilere müdahale eden esnaflardan Mehmet Ali Avcı, "Bir bağırtı duyduk, kapıya baktığımızda esnafın dükkana koştuğunu gördüm ve ben de peşinden koştum. Kapıyı açtım iki maskeli kişi. Diğer esnaf şüphelinin üzerine çullanıp dışarı doğru attılar. İçeride kalan kadını da dışarı çıkardım. Dışarıda millete bağırdım, 'Polisi arayın hırsız var' diye." dedi.