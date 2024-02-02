Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener ile biraraya gelen AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Hem olası afetlere karşı, lojistik, arama kurtarma alanları, toplanma alanlarının altyapısı, arama kurtarma ekip sayısının artırılmasından tutun, itfaiye istasyonlarına hatta helikopter pistlerine kadar çalışmalarımızı yaptık. Biinci ve farkındalığı artırırken, kalıcı çözümleri de ortaya koymak zorundayız" dedi. Prof. Dr. Haluk Özener ise, "İstanbul yönetimine talip olan bir belediye başkan adayının bizi ziyareti, deprem konusuna önem vermesi bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile bir araya geldi. Kurum, enstitü bünyesinde gerçekleştirilen çalışma ve araştırmalar hakkında bilgi aldı, Özener ile olası afet riskleri ve olası afetlere hazırlık konusunu görüştü. Kurum, ziyareti sonrasında Özener ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Kurum, açıklamasında deprem ve tsunami riskine karşı alınacak tedbirler, kentsel dönüşüm ve afetlere yönelik kalıcı hazırlık konularına değindi.

"ÜLKEMİZ BİR DEPREM ÜLKESİ"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Ülkemiz bir deprem ülkesi geçen yıl 58 bin deprem meydana gelmiş. Tabi; Kahramanmaraş depremlerinin sebebiyle bu olağanın üstünde bir deprem sayısı ama normal şartlarda da yaklaşık 18-20 bin deprem her yıl ülkemizde oluyor. Marmara'ya baktığımızda her yıl 800 ila 100 arasında depremi yaşıyoruz, bazılarını hissediyor bazılarını hissetmiyoruz. Bu manada bir deprem şehri olduğumuz kadar, oluşan depremlerle tsunami tehlikesi de yaşama riskimiz var. Kandilli Rasathanemizde kıymetli hocalarımızda gerek deniz seviyesindeki değişikliği tsunami tehlikesinin gerekse depremlerin anlık ve dijital manada tespitlerini yapıyorlar" diye konuştu.

"İŞ BİRLİKLERİNİ ÜNİVERSİTELERLE BİRLİKTE YÜRÜTMEK İSTİYORUZ"

Murat Kurum, "1 Nisan itibarıyla daha önce yapmış olduğumuz iş birliklerini hem kandilli hem Boğaziçi hem diğer üniversitelerle birlikte yürütmek istiyoruz. Bu çalışmaları bilim ışığında yapmak istiyoruz. Öncelikle erken uyarı sistemleriyle birlikte, İstanbul'da en kritik ve önemli binalardaki izolatör sistemlerinden tutun da buradaki verilerin direkt olarak binalara ve İBB sistemine aktarıldığı bu manada ise gerek doğal gaz gerekenler gerek ulaşım hatlarında yapılması gerekenleri dijital İstanbul anlayışıyla birleştirmiş olacağız. Kalıcı çözümleri deprem dönüşümü ve kentsel dönüşümle birlikte atarken, bir de olası depremde yapmamız gerekenleri hocalarımızla birlikte çalışıyor olacağız." dedi.

"HELİKOPTER PİSTLERİNE KADAR ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK"

Olası afetlere hazırlık ve kalıcı çözümler ile alakalı iki bakış açısı oluşturulduğunu ifade eden Kurum, "Dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Hem olası afetlere karşı, lojistik, arama kurtarma alanları, toplanma alanlarının altyapısı, arama kurtarma ekip sayısının artırılmasından tutun, itfaiye istasyonlarına hatta helikopter pistlerine kadar çalışmalarımızı yaptık. Bunun dışında kalıcı çözümleri ortaya koymak adına ve evet depremi 7-10 saniye erken haber alabiliyoruz. Sonuçta, bu bilinci ve farkındalığı artırırken, kalıcı çözümleri de ortaya koymak zorundayız. Taşın altına elimizi koyacağımız İstanbul tarihinin 650 bin konutluk en büyük deprem dönüşümünü de İstanbullu kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"KANDİLLİ RASATHANESİ İLE İÇ İÇE BİR BELEDİYE ANLAYIŞIMIZ OLACAK"

Boğaziçi Üniversitesi ile deprem ve tsunami çalışmaları kapsamında bir protokol oluşturulacağını belirten Kurum, "İBB ile yapacağımız bir protokol ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile artık iç içe, tüm verileri alan, aktaran, ilişkin tedbirleri alan bir belediye anlayışımız olacak." dedi.

"BİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYININ DEPREM KONUSUNA ÖNEM VERMESİ DEĞERLİ"

Prof. Dr. Haluk Özener ise, "İstanbul yönetimine talip olan bir belediye başkan adayının bizi ziyareti, deprem konusuna önem vermesi bizim için çok değerli. Sayın Bakanımıza, Marmara Bölgesi ile ilgili olası deprem risklerini anlattık, yapılan çalışmalardan bahsettik. Kendisine ve İstanbul'a hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.