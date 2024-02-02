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Alev Alatlı hayatını kaybetti

İstanbul Bir süredir tedavi gören yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti.

Alev Alatlı hayatını kaybetti mask

Alatlı'nın ölüm haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Koca açıklamada yaptığı "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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02 Şub 2024 - 14:19 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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