Sobadan çıkan yangında öldü

Ula'nın Kızılyaka Mahallesi’nde Ali Demir’in yalnız yaşadığı müstakil evde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında, evde yapılan incelemede Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.