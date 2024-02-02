- Asayiş

Sobadan çıkan yangında öldü

Muğla'nın Ula ilçesinde müstakil evde sobadan çıkan yangında yalnız yaşayan Ali Demir (89) hayatını kaybetti.

Sobadan çıkan yangında öldü mask
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Ula'nın Kızılyaka Mahallesi’nde Ali Demir’in yalnız yaşadığı müstakil evde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında, evde yapılan incelemede Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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02 Şub 2024 - 14:08 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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