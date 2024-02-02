54 kaçak göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak 03.15’te ve 05.55’te Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 54 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 21.50’de Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.