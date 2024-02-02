Çanakkale'de Kaçak Göçmenler Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde, 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün sabaha karşı, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ve organizatör G.T., S.Ş. ve E.E. yakalandı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.