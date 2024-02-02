İnci Tanelerini İzleyici Beğendi

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı dizi İnci Taneleri ikinci bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan birinci bölümüyle gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada rekor bir başlangıca imza atan dizinin ikinci bölümü de izleyiciden tam not aldı. Çarpıcı diyalogları, şarkıları, dans sahneleri ve sinema filmi tadındaki çekimleri ile gece boyunca sosyal medyanın gündemine oturan İnci Taneleri, günün en çok izlenen dizisi olarak zirvede yer aldı.

İnci Taneleri’nin yayınlanan ikinci bölümüne Dilber’in yeni dansı damga vurdu. Sincanlı Erkal’ın “Kim geliyor? Dilber geliyor?” anonsuyla sahneye çıkan Dilber'in dansı sosyal medyada çok konuşuldu. Beyaz elbisesi ve kırmızı ayakkabıları ile dans eden Dilber’in “Ben yola gelmem, yol bana gelsin” sözleri çok konuşuldu.

AZEM’İN DİL BİLGİSİ İLE SINAVI: LAĞZIM DEĞİL O LAZIM...

İnci Taneleri, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan ve tansiyonun bir an olsun düşmediği bölüm eğlenceli sahneleri ile de çok beğenildi. Azem’in hem Dilber ve hem de öğrencisi Ayça ile arasında geçen “dil bilgisi” diyalogları bölümün ses getiren sahneleri arasında yer aldı. Azem’in Dilber’i “Lağzım değil o lazım” şeklinde düzelttiği sahnelerin yanı sıra; Ayça ile arasında geçen dil bilgisi konuşmaları izleyici tarafından çok sevildi. Eğlence, aksiyon ve dramın harmanlandığı bölüm sosyal medyada listelerinin üst sıralarında yer aldı.

YENİ KARAKTERLER, YENİ HİKAYELER...

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nin ikinci bölümünde Azem, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken her fırsatta çocuklarına dair bir ipucu peşinde koştu. Bir yanda Piraye’nin kızı ile iletişiminin gelişmesine yardımcı olan Azem; diğer yanda Dilber’e desteğini esirgemedi ve yanında oldu. Dizinin yeni bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkan Cihan (Kubilay Aka) ve Nusret’in (Rıza Kocaoğlu) hikayelerinin nasıl gelişeceği ise büyük merak konusu oldu.

İNCİ TANELERİ KURTLAR VADİSİ’NE SELAM ÇAKTI...

İnci Taneleri’nin ikinci bölümünde Azem ve Zahir arasındaki hesaplaşma tüm hızıyla devam etti. Azem, Zahir ve adamları tarafından saldırıya uğramasından sonra soluğu Kasım’ın yanında aldı. Dostu Azem’i yalnız bırakmak istemeyen Kasım ona “Bizim yüreğimizin gramajı her daim aynı kilodadır” dedi. Azem ise “Teşekkürler Kurtlar Vadisi” diyerek cevap verdi. İkili arasında geçen bu konuşma İnci Taneleri Kurtlar Vadisi’ne selam çaktı olarak konuşuldu.

İNCİ TANELERİ’NDEN DUYGULANDIRAN FİNAL...

İnci Taneleri bölüm finaliyle de izleyicinin yüreğine dokundu. Azem, çocuklarını bulmak için şimdilerde Emniyet Müdürü olan Erman adlı bir öğrencisini ziyaret etmek istedi. Başlarda alacağı tepkiden çekinse de Emniyet Müdürlüğü’nün yolunu tutan Azem, öğrencisi tarafından gözyaşları ile karşılandı. Bir öğretmen ve öğrencisinin yıllar sonra buluşmasının ekrana geldiği sahneler seyircilerin kalbine dokundu. Hulusi Gökmeşe’nin, “Gördün mü yıllar geçmiş” parçası eşliğinde final yapan bölümde Azem, “Her seferinde bir kez daha yüzleşmeniz gerekir gerçekle” diyerek otele geri döndü. Azem’in otele geri dönmesi ile nelerin yaşanacağı üçüncü bölümde belli olacak.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

İnci Taneleri ilk bölümü ile hem sosyal medya hem de reyting listelerinin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları, şarkıları, dans sahneleri ve sinema filmi tadındaki çekimleri ile gece boyunca sosyal medyanın gündemine oturan İnci Taneleri, günün en çok izlenen dizisi olarak zirvede yer aldı.

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.