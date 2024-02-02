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Kış uykusuna yatamayan ayı, dronla görüntülendi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, kış uykusuna yatamayan ayı, dronla görüntülendi. Ordu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kış uykusuna yatamayan ayı, dronla görüntülendi mask
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde, kış uykusuna yatamayan ayı, dronla görüntülendi. Ordu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kış uykusuna yatamayan ayı, yaylada dronla çekim yapan Murat Em'in kamerasına takıldı. Görüntülere, ayının etrafta gezinerek yiyecek aradığı, yansıdı.

# Ordu, Aybastı, kış uykusu, ayı, Perşembe Yaylası

02 Şub 2024 - 12:45 DHA Ordu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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