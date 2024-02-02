Ankara'da Akıllı Ulaşım Projeleri Ödüllendirildi

Merve Sabcıoğlu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan, Driventure ve Bilkent CYBERPARK’ın düzenlediği “Şehrini Geliştir Ankara” programının kazananları belli oldu. Akıllı, bağlantılı ve sürdürülebilir ulaşım fikirlerini ortaya koyan 13 ekip, bir ay süren sürecin ardından Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’ndeki finalde bir araya geldi.

Program kapsamında toplu taşıma, mikromobilite ve multimodel mobilite, iş ve okul servisleri, ticari filolar, akıllı yük taşımacılığı ve belediye hizmetleri olmak üzere altı ana kategoride geliştirilen yenilikçi, erişilebilir ve sürdürülebilir hareketlilik çözümleri yarıştı. Süreç boyunca girişimcilere, hareketlilik sektörünün elektrifikasyon, bağlantılı araçlar, paylaşımlı modeller, paylaşım ekonomisi ve otonom araçlar gibi alt dikeylerine yönelik teknik eğitimler verildi ve sektör uzmanları tarafından mentorluk sağlandı.

Toplam 90 girişimcinin başvurduğu ve 13 girişimcinin ise finale kaldığı programda birinciliği AREYLight AI Solutions projesi kazanırken, Kidu projesi ikinci, Filozof&Microne projesi ise üçüncü oldu.

Törende konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: “Ben Ankara’nın ve ülkemizin geleceğinin bilişimden geçtiğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’ni de bu amaçla inşa ettik. Burada sadece şirketler değil, son sınıftaki üniversite öğrencileri de gelip projeler geliştirebiliyor. Ayrıca şu noktanın altını çizmek isterim ki kentimiz için konforlu ulaşım çok önemli bir konu. Bilişimdeki gelişmeler ulaşımı daha konforlu, daha az karbon salımı yapar hale getiriyor. Dolayısıyla bu yönde çalışmalar yapan herkese teşekkür ediyorum.”

Birincilik ödülü kazanan AREYLight AI ekibi Sonsöz Gazetesi’ne projenin geliştirilme sürecini anlattı. Üç kişilik ekipte projeye liderlik eden girişimci Mustafa Haluk Yılmaz, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Şevval Esentürk ve Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Elif Merve Yılmaz yer alıyor.

2010 yılından beri akıllı şehirler üzerine çalışmalar yaptığını ve 2015’den itibaren çalışmalarına yapay zeka sistemlerini dahil ettiğini ifade ettiğini ifade eden Yılmaz projeye dair şunları söyledi: “Projemizin amacı sokak lambalarını yapan zeka teknolojileriyle kablosuz şekilde kontrol ederek o bölgede kimse olmadığı zamanlarda enerji verimliliğini kazandırmak. Gereksiz harcamanın önüne geçmek ve şehri sürdürülebilir, akıllı hale getirmek.” Projeye de yüzde 60 enerji verimliliği sağlandığınını ifade eden Yılmaz, bu sayede proje yatırımının geri dönüşünün iki yılda elde edilebileceğini ifade etti. Proje ekibinde yer alan Şevval Esentürk ise projenin geliştirilme sürecine dair şunları söyledi: “Projeyinin ilk geliştirilme sürecinde şehrin eksiklerini fark etmemiz gerekiyordu. Bunda hem şehirdeki kazalara dikkat etmemiz gerekiyordu yapay zekayı kullanmak için hem de enerji tüketimini azaltmamız. Çünkü bu bizim için bir dertti. Hem şehirler için bir kazanç kapısı sağlamak hem de verimsizliği azaltmaya yönelik bir hedefti. Bundan dolayı projede tamamen bunu hedefleyerek ilerledik. Aynı zamanda yapay zekayı kullandık süreçte. Daha verimli hale getirmek için de kendi geliştirdiğimiz bir sistemi kullanmaya özen gösterdik. Her aşamasını bizim yaptığımız, tüm süreçlere bizim hakim olduğumuz, dışardan destek almadığımız bir sistem geliştirmiş olduk.”