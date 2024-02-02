Ani fren yapınca kazaya neden oldu

Olay, dün D-655 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Trafikte iki otomobilin sürücüsü arasında ani şerit değiştirme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri, diğerinin önüne geçerek ani fren yapınca otomobiller çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası araçlarından inen sürücüler tartışmayı sürdürdü. Araya giren diğer sürücüler, tarafları sakinleştirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.