- Asayiş

Ani fren yapınca kazaya neden oldu

Düzce’de trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri ani fren yapınca, tartıştığı sürücü aracıyla, otomobiline çarptı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Ani fren yapınca kazaya neden oldu mask
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Olay, dün D-655 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Trafikte iki otomobilin sürücüsü arasında ani şerit değiştirme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri, diğerinin önüne geçerek ani fren yapınca otomobiller çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası araçlarından inen sürücüler tartışmayı sürdürdü. Araya giren diğer sürücüler, tarafları sakinleştirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

# Kaza, fren, Yaralı, olay, tartışma

02 Şub 2024 - 11:51 DHA Düzce- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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