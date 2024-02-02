02 Şub 2024 - 11:51 - Asayiş

Ani fren yapınca kazaya neden oldu

Düzce’de trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri ani fren yapınca, tartıştığı sürücü aracıyla, otomobiline çarptı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.