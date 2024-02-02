Antrenör Tolga Büyükkale hayatını kaybetti!

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale'nin vefat haberiyle sarsıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2023-2024 sezonu 1'inci devre sürecinde takımımızda kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Eski Kaleci Antrenörümüz Tolga Büyüklale'nin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.