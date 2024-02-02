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Antrenör Tolga Büyükkale hayatını kaybetti!

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale hayatını kaybetti.

Antrenör Tolga Büyükkale hayatını kaybetti! mask

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale'nin vefat haberiyle sarsıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2023-2024 sezonu 1'inci devre sürecinde takımımızda kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Eski Kaleci Antrenörümüz Tolga Büyüklale'nin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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02 Şub 2024 - 11:40 DHA Manisa- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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