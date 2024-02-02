ABD’de uçak karavan parkına düştü

Florida eyaletinde dün meydana gelen olayda, tek motorlu küçük bir uçağın radardan kaybolmadan önce yardım çağrısı yaptığı ve daha sonra mobil yerleşim yeri olan bir karavan parkına düştüğü açıklandı. İtfaiye yetkilileri, 4 karavanın ağır hasar aldığını ve yangının söndürüldüğünü belirterek karavanlarda yapılan araştırmada herhangi bir cesede rastlanmadığını belirtti. Karavanda yaşayanların kaza sırasında güvenli bir yere kaçacak zaman bulduğunu belirten itfaiye yetkilileri, pilotun hayatını kaybettiğini ifade etti.