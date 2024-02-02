ABD’de uçak karavan parkına düştü

Florida eyaletinde dün meydana gelen olayda, tek motorlu küçük bir uçağın radardan kaybolmadan önce yardım çağrısı yaptığı ve daha sonra mobil yerleşim yeri olan bir karavan parkına düştüğü açıklandı. İtfaiye yetkilileri, 4 karavanın ağır hasar aldığını ve yangının söndürüldüğünü belirterek karavanlarda yapılan araştırmada herhangi bir cesede rastlanmadığını belirtti. Karavanda yaşayanların kaza sırasında güvenli bir yere kaçacak zaman bulduğunu belirten itfaiye yetkilileri, pilotun hayatını kaybettiğini ifade etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.