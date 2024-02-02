Yük treni devrildi, yaralılar var!

Kaza, sabah saatlerinde, Yahşihan ilçesi Kılıçlar köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara'ya asfalt malzemesi taşıyan tren, tren yolu üst geçidinin istinat duvarının yıkılması sonucu, raylara düşen beton parçalarına çarptı. Raydan çıkan tren devrildi. Kazada, henüz ismi öğrenilemeyen makinist ve yardımcısı, hafif yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza yerine TCDD, KGM ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede hasar tespiti yapan ekipler, trenin kaldırılması için vinçle çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.