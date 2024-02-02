Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis

ABD Adalet Bakanlığı, dün görülen duruşmada Joshua Adam Schulte’yi (35) casusluk, bilgisayar korsanlığı, mahkemeye saygısızlık, FBI’a yalan beyanda bulunmak ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak suçlarından 40 yıl hapis cezasına çarptırdı. Adalet Bakanlığı, Schulte’nin 2017’de Wikileaks ile 8 bin 761 belge paylaştığını ve bunun CIA tarihindeki en büyük veri ihlali anlamına geldiğini ifade etti. ABD Savcısı Damian Williams, sanıkla ile ilgili olarak, "Joshua Schulte, Amerikan tarihindeki en küstah ve iğrenç casusluk suçlarından bazılarını işleyerek ülkesine ihanet etmiştir. CIA'de çalışırken Schulte'nin güvenlik ihlallerine verdiği tepkiden dolayı CIA'den intikam almak isterken ulusal güvenliğimize anlatılamayacak kadar zarar verdi. FBI onu yakaladığında, Schulte parmaklıklar arkasından çok gizli bilgileri yayınlayarak bir 'bilgi savaşı' olarak tanımladığı şeyi yürüterek bu ulusa daha da fazla zarar vermeye çalıştı.

Schulte tüm bu süre boyunca, kendi kişisel hazzı için çocukların iğrenç istismara maruz kaldığı binlerce video ve görüntü topladı. FBI'ın ve bu bürodaki savcılarının olağanüstü soruşturma çalışmaları Schulte'nin hain ve sapık olduğu gerçeğini ortaya çıkarmış ve 40 yılını ait olduğu yerde, parmaklıklar ardında geçirmesini sağlamıştır" dedi.

“EVİNDE BİNLERCE ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU”

Yürütülen soruşturma kapsamında 2017’de Schulte’nin bilgisayarında 3400 adet çocuk cinsel istismar görüntüsü ve hayvan istismar görüntüleri bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “Schulte, CIA'da çalıştığı sırada bu dosyalardan bazılarını topladı ve New York'a taşındıktan sonra Rus web sitelerinden çocuk pornografisi depolamaya devam etti” denildi.

HAPİSTE EYLEMLERİNE DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI

Yapılan açıklamada, Schulte’nin 2018’de mahkum edilmesinin ardından belge sızdırmak ve ABD hükümetine karşı ‘bilgi savaşı’ olarak adlandırdığı eylemlerine devam etmeye çalıştığı belirtildi. Schulte'nin ABD’nin dünya çapında işgaline son vermeyi amaçladığı planı ‘bilgi savaşı’ ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Mahkeme tarafından koruma emrini daha fazla ihlal etmemesi konusunda uyarılmasına rağmen Schulte, 2018 yazında ve sonbaharında ABD hükümetine karşı bilgi savaşı olarak ilan ettiği şeyi başlatma planları yaptı.

Bu amaçlara ulaşmak için Schulte, hapishanedeyken anonim, şifreli e-posta ve sosyal medya hesapları oluşturmak için kullandığı kaçak cep telefonlarına erişim sağladı. Schulte ayrıca, korumalı keşif materyallerini WikiLeaks'e iletmek için kaçak cep telefonlarını kullanmaya çalıştı ve anonim e-posta ve sosyal medya hesaplarını, bir manifesto ve CIA siber teknikleri ve siber araçları hakkında gizli bilgiler içeren çeşitli diğer gönderileri yayınlamak için kullanmayı planladı. Bir dergide Schulte, ‘diplomatik ilişkileri kesmeyi, büyükelçilikleri kapatmayı ve dünya çapında ABD işgaline son vermeyi’ planladığını yazdı” ifadeleri yer aldı.