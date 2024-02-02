Yetim Sponsorluk Bedeli Güncellendi!

İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim sponsorluk bedelini 1 Şubat itibariyle 800 lira olarak belirledi. Konuyla ilgili konuşan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, değişikliğin yetim ailelerinin alım güçleri göz önünde bulundurularak yapıldığını belirtti.

Yetim Sponsorluk Sistemi ile ilgili bilgiler paylaşan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, İHH’nın 45 ülkede 137 binden fazla yetim çocuğa her ay düzenli olarak destek ulaştırdığını belirtti. Başer, “Yetim sponsorluk sistemiyle çocuklarımızın hayatına ciddi anlamda katkılar sağlıyoruz. Yetim ailelerine yönelik kalkındırma projeleriyle beraber hayatlarına dokunuyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bayramlıklarını, eğitim döneminde kırtasiye desteklerini, kış döneminde yakacaklarını ve kışlık kıyafetlerini karşılamaya gayret ediyoruz” dedi.

“GÜNCELLEME YAPARKEN ALIM GÜCÜNÜ DİKKATE ALDIK”

400 lira olan Yetim Sponsorluk bedelinin 800 lira olarak güncellendiğini hatırlatan Başer, “45 ülkede yaptığımız değerlendirmeyle beraber ailelerimizin alım güçlerini de değerlendirip 800 TL olarak belirledik. 800 TL ile beraber çocuklarımızın eğitim, kırtasiye, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarına destek olmaya gayret edeceğiz inşallah. Özellikle Asya ve Afrika’daki ülkelere baktığımızda, bu fiyatın hiç geliri olmayan bir ailenin en azından kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri ve çocukların eğitime devam edebilecekleri derecede ihtiyaçlarını giderdiğini birebir takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

137 BİN 649 ÇOCUĞA HER AY DÜZENLİ DESTEK

Yetim Sponsorluk Sistemiyle bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime sponsor olabiliyor. İHH Türkiye dâhil 45 ülkede 137 bin 649 yetim çocuğu sponsorluk sistemiyle her ay düzenli olarak destekliyor. Sistemle; yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçları önemli bir katkı sağlanıyor. Her yıl 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştırılıyor.