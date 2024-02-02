Işıkhan: "13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; 2 kanser, 1 acil antihipertansif, 1 antibiyotik, 2 romatolojik hastalık ilacı, 1 antiromatizmal, 1 psikiyatri ilacı, 1 astım ilacı, 1 kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ilacı, 1 antibakteriyel ve 1 antiviral ilaç bulunuyor.