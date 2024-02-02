MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın, Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamda, MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla para karşılığı MOSSAD'a sattığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Güvenlik kaynakları; operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.