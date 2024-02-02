- Asayiş

MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon mask

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın, Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamda, MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla para karşılığı MOSSAD'a sattığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kaynakları; operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

# mit, emniyet, Mossad, Operasyon, ile, için, Göre, Türkiye, şüpheli, istanbul, ilk, soruşturma

02 Şub 2024 - 10:19 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL