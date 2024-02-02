Velilerden Okul Zamlarına Tepki

2024-2025 öğretim yılı için özel okullarda erken kayıtlar başladı. Özel okullar maliyetleri gerekçe göstererek en az yüzde yüz zam talep ederken velilerse fahiş fiyatların uygulanmasından şikayetçi. Bu durum çözüm platformu Şikayetvar'a da yansıdı. Özel okul ile ilgili velilerin en çok şikayet ettiği konuların başında öğrenim ücretleri, sınav, kırtasiye, yemek ücretleri ve öğretmenlerin yetersizliği geliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gerçekleşen özel okul bursluluk sınavlarının şeffaflığı da platform üzerinden sorgulanan konular arasında yer aldı

Özel okullarda erken kayıt döneminin başlamasıyla beraber fahiş zamlar, gündemdeki yerini korudu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sadece ara sınıflarda eğitim gören öğrencileri kapsarken; birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflardaki öğrencilerin velilerini ise yüksek fiyatlar bekliyor. Öte yandan bazı özel okullar yan ödemelere fahiş zamlar uygulayarak Bakanlığın ara sınıflar için yaptığı düzenlemeyi delmeyi amaçlıyor. Bu duruma isyan eden veliler, Şikayetvar üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

Konuyla ilgili Şikayetvar'a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ZAM TALEP EDİLİYOR

Her sene yüzde 150'nin üzerinde zam talep ediliyor. O kadar şikayet olmasına rağmen nasıl bunun önüne geçilemiyor? Eğitim kurumu mevzuatına bile uyulmuyor. Mevzuat da 'Erken kayıt dönemi ocak ve mayıs ayları arasında yapılır' diyor. Ama bu kurum aralık ayında erken kayıt adı altında fahiş zam oranlarıyla velileri kayıt yaptırmaya mecbur bırakıyor. Böyle kurumların önüne nasıl geçilir bilmiyorum ama fırsat verilmemeli.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 333 TL

Geçen seneki okul ücretine yüzde 90, yemek ücretine yüzde 100 zam yapmış. Geçen sene 'genel' diye adlandırdığı ETÜT ücretini bu sene de yüzde 100 artırmış. İlginç olan şu ki, okulun açık kaldığı günlere göre hesaplandığında günlük yemek ücreti 333 TL oluyor. Vakfı, tebrik ederim. Eğitim kurumu gerçekten tam bir ticarethane haline gelmiş ne yasa ne de mevzuat dikkate alınmış. Bu da yetmezmiş gibi, internet sitesinde fiyat ilan etmesi gerekirken bunu yapmamış, velilere yazılı olarak bilgilendirme yapmak yerine sadece sözlü bilgi veriyorlar. Bakanlık mevzuatı yayınlıyor ama uyan yok. Acaba bakanlık bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Bu sene artış oranı en fazla TÜFE'nin ortalamasının beş puan fazlası olmalı. Aslında oran bellidir ama oranın verildiği söylenmiyor.

OKUL ÜCRETİ YÜZDE 220 ZAMLANDI

Özel bir okulun 2. sınıf kayıt ücretinin 160 bin TL (yemek dahil) olduğu, kitap ücretinin 40 bin TL civarında olacağı, bununla birlikte kıyafet ve servis ücreti de eklendiğinde toplam senelik bir öğrenci için 250 bin TL civarında ücret ortaya çıkacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre okul ücretine yüzde 220 zam yapıldığı anlaşılıyor. Asgari ücrete ve memurlara yüzde 49 zam yapılmışken yüzde 220 zam oranının neye göre hesaplandığı soru işareti. Biz ailelerin duygularının ticari olarak suiistimal edilmesinden çok rahatsızız.

BÖYLE BİR ZAM ORANINI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM

Özel okullarda uyguladığınız zamların oranını neye göre belirlediğinizi merak ediyorum. Biz bir yıldır okulun öğrencisiyiz ve yeni gelen öğrenci ile eskiden beri devam eden öğrenciye uygulanan fiyat arasında bir fark göremiyorum. Geçen sene kayıt esnasında alınan ücret üzerinden devletin belirlediği oranla zam yapılması gerekirken, okul bu yöntemi izlemiyor. Böyle bir zam oranını daha önce hiç görmedim.

EĞİTİM ÜCRETİNE YÜZDE 150, YEMEĞE YÜZDE 100 ZAM

Oğlum 3. sınıftan 4. sınıfa geçecek. Yüzde 150 okul, yüzde 100 yemek zammı yapıp bizim yasal hakkımızın uygulanması talebimizi yapamayacakları doğrultusunda bilgilendirdiler. Gerekçe olarak çalışan öğretmen ve personel maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve tek gelirin öğrenci kayıt ücreti olduğunu belirttiler. Son 3 yılda rehberlik dahil branş derslerinde ayda bir öğretmen değişikliği ya da boş ders ile geçirildi. Bu iş için Milli Eğitim dahil yasal ne yapılması gerekiyorsa peşini bırakmayacağız.

EĞİTİM ÜCRETİ 35 BİN TL'DEN 100 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Kocaeli Gebze'de 6. sınıfa giden kızımın 2022-2023 yılında 35 bin TL olan okul ücreti bu yıl 100 bin TL. Bu artış oranı yüzde 190 olduğu için biz velileri zor duruma sokacağını düşünüyorum. Sadece bununla da bitmiyor 55 bin TL yemek, kitap vs gibi ücretler velileri sıkıntıya sokuyor. İlk kayıtta artışın devletin belirtiği oranların üstüne çıkmayacağı söylendi. Şu an söylenen ile istenen arasında tutarsızlık var.

GEÇEN YIL 60 BİN TL İSTENDİ, BU YIL 150 BİN TL

Çocuğumun okuduğu okul, fahiş zam talep ediyor. Geçen yıl 60 bin TL olan okul ücreti için bu yıl taksitli 150 bin TL talep ediliyor. Enflasyon yüzde 65 olarak açıklandı ancak okul fiyatlarının enflasyonla yakından ya da uzaktan bir alakası yok. Nasıl bir ülke olduk, yazıklar olsun.

SINAV SONUCU NE KADAR DOĞRU?

Oğlum 13 Ocak'ta deneme sınavına girdi. Sınav sonucunu öğrenmek için kuruma gelmemiz gerektiği söylendi. Böyle saçma bir uygulama olabilir mi? Şeffaflık yok, sınav sonucunun doğruluğundan da şüphe duyuyorum artık. Çok fazla şikayet var. Umarım bunu dikkate alırlar. Ben çocuğumu sınava nasıl katılmasına müsaade ettiysem sonucuna da en acık net şekilde öğrenmek bizim hakkımız.

BURSLULUK SINAVININ SONUCUNU CEO'NUN ODASINA ASIN

Özel okul bursluluk sınavı sonucunu öğrenmek için okuldan randevu almak ve yüz yüze görüşme yapmak gerekiyormuş. Bu kadar basit olmayın. Mahalle arasındaki okullarda da aynı taktiği kullanıyorlar. Sonucu sizin olsun, çerçeve yapın, CEO'nun odasına asın. Sizden de bayağı şikayet varmış, cevap da vermeyin.

BURSLULUK SINAVI SONUCU İÇİN İLLA Kİ OKULA ÇAĞIRDILAR

Ortaokula başlayacak öğrencimizi özel bir okula bursluluk sınavı için götürdük. Sınav sonucu açıklandığına dair mesaj aldıktan sonra ilgili kampüsü arayarak sonucu öğrenmek istedim. Okula gelmem gerektiğini söyleyen yetkililere, işim dolayısıyla müsait olmadığımı ve sonuçları e-posta veya telefon yoluyla almak istediğimi belirttim. Bana dönüş yapacaklarını belirterek üç gün beklettiler. Daha sonra ben tekrar aradığımda, sonuçları bu şekilde veremeyeceklerini ifade ettiler. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde, insanları bu tür pazarlama stratejileri ile ikna etmeye çalışan bir kurumun nasıl bir eğitim kurumu olabileceğini ve çocuklarımıza neler kazandırabileceğini merak ediyorum. Teknolojiden bihaber olan bu okulun çocuklara katacağı hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum.