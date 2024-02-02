- Ekonomi

Trendyol, Ukrayna pazarına hazırlanıyor!

E-ticaret platformu Trendyol, Ukrayna pazarına girmeye hazırlandığını duyurdu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar ile birlikte Kiev’de, Ukrayna Hükümeti’nin yüksek temsilcileriyle bir araya geldi.

Trendyol, Ukrayna pazarına hazırlanıyor! mask

Trendyol Grubu Başkanı Çetin ve Baykar CEO'su Bayraktar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Svrydenko, "Türk şirketlerinin savaşın bitmesini beklemeden Ukrayna'da yatırım yapmaya hazırlanmalarını önemli buluyorum. Bu ilgi, savaş zamanında hızla ilerleyen yüksek teknoloji sektörü ve savunma sanayiinin ötesine uzanıyor. Lojistik ve pazaryeri alanında da ihracat odaklı iş birliğine yoğun ilgi var. İş birliğimizi geliştirmenin ve daha güçlü ekonomik bağlar kurmanın yollarını değerlendirdik. Artan ticaretin ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum” dedi.

Türk üreticileri ve ürünlerini 100’ün üzerinde ülkeye ulaştıran Trendyol; Ukrayna’yı da yurt dışı açılım stratejisine dahil etti. Ukrayna’da hızla gelişen e-ticaret pazarını ve Ukraynalı tüketicilerin Türk ürünlerine olan ilgisini önemli bir potansiyel olarak gören Trendyol, dünya standartlarındaki dijital altyapısını ve büyüyen uluslararası operasyon alanını Ukrayna’da en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor. Tüm yeni pazarlarda olduğu gibi Ukrayna’da da dijital ve lojistik altyapıya yatırımlar planlayan Trendyol’un, Polonya'da bulunan 3 milyonluk stok kapasitesine sahip deposunun bölgedeki faaliyetlerinde önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

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02 Şub 2024 - 10:11 DHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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