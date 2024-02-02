Mektebim Koleji’nden İngiltere’de iş birliği

Mektebim Koleji, Manchester’da 250 yıllık köklü bir geçmişe sahip Ackworth School ile kapsamlı bir iş birliği projesine imza attı. İmza törenine Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Endless Abroad CEO’su Gökmen Özdemir, Ackworth School Genel Müdürü Anton Maree ile Pazarlama ve İletişim Direktörü James Busson katıldı.

KALKO: BU İŞ BİRLİĞİ ÖĞRENCİLERE KÜRESEL BİR PERSPEKTİF KAZANDIRACAK

Bu iş birliğinin eğitimde yeni ufuklar açacağını dile getiren Ümit Kalko, “Bu iş birliği öğrencilere, kültürel çeşitlilik, dil becerileri ve uluslararası ilişkilerde çeşitli avantajlar sağlayacak” ifadelerini kullandı. Kalko, her iki kurumun da öğrencilerine sadece akademik başarı değil, aynı zamanda küresel bir perspektif kazandırmayı amaçlayarak, birleşik bir vizyonla yollarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

MAREE: ÖĞRENCİLERE İKİ ÜLKENİN KAYNAKLARINDAN FAYDALANMA FIRSATI SUNULDU

İmza töreninde konuşan Ackworth Scholl Genel Müdürü Anton Maree ise şunları söyledi:

“Sadece yaratıcı düşünen değil, aynı zamanda etik ve sorumlulukla hareket eden esnek bireyler geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi kendilerini güvenle ifade eden, başkalarına saygılı olmak başta olmak üzere tüm ahlaki değerlere sahip iyi insanlar olarak yetişmeleri için çalışıyoruz.”

İş birliğinin, öğrencilere çeşitli eğitim programlarına erişim sağlayacağını ifade eden Anton Maree, “Bu programlar arasında dil değişim programları, kültürlerarası etkileşim projeleri ve ortak öğrenme etkinlikleri bulunacak. Öğrencilere hem İngiltere'deki hem de Türkiye'deki eğitim kurumlarının kaynaklarından faydalanma fırsatı sunulacak” diyerek sözlerini bitirdi.

Bu anlaşmanın en büyük mimarlarından birisinin Endless Abroad olduğunu belirten Ümit Kalko, Gökmen Özdemir’e de teşekkür etti.