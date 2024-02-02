02 Şub 2024 - 05:47 - Asayiş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde, şehirler arası bir yolcu otobüsü, önünde seyreden TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre, olayda yaralıların bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.