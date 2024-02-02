- Kültür & Sanat

Basın Fotoğrafları 2024 Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2024 Ödülleri, kazananları belirledi.

Basın Fotoğrafları 2024 Ödülleri sahiplerini buldu mask

TFMD'nin yazılı açıklamasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen ödül törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve davetliler katıldı.

Yarışmada, "Yılın Basın Fotoğrafı ve Deprem Fotoğrafı Ödülü"nde birinciliğe AFP Foto Muhabiri Adem Altan, "Deprem Şehitleri Özel Ödülü"ne AP Foto Muhabiri Emrah Gürel, "Mustafa Pekcan Özel Ödülü"ne İhlas Haber Ajansından Yunus Dalgıç, "Rafet Hüner Özel Ödülü"ne EPA Foto Muhabiri Erdem Şahin, "TFMD Özel Ödülü"ne Reuters'tan Sertaç Kayar değer görüldü.

Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım ise yarışmada, "Yılın Deprem Seri Fotoğrafı", "Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı" birincilikleri ile "Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Özel Ödülü'nü kazandı.

Her yıl usta bir ismin layık görüldüğü "TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü" bu yıl Mustafa Bozdemir'e verildi. Bozdemir, 1983'te Erzurum'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Koyunören köyünde çektiği fotoğrafla 1984 yılında dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı ödülü sayılan World Press Photo Ödülü'nü kazanarak, bu ödülü alan ilk Türk olmuştu.

# Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Yılın Basın Fotoğrafları 2024 Ödülleri, bir, ilk, ile, her, ISE, büyük, Türkiye, Göre

02 Şub 2024 - 03:48 AA Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL