02 Şub 2024 - 02:47- Siyaset G:

Altınok, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Çubuk ilçesindeki bir buluşmada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Program sırasında Altınok, bir süre STK temsilcileriyle sohbet etti. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, Altınok'a ürettikleri ürünlerin yer aldığı bir sepet hediye etti.

Altınok, STK temsilcileriyle bir araya geldi mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Çubuk ilçesindeki bir buluşmada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Program sırasında Altınok, bir süre STK temsilcileriyle sohbet etti. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, Altınok'a ürettikleri ürünlerin yer aldığı bir sepet hediye etti.

# Ankara, ziyaret, Çubuk,  AK Parti, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, bir, turgut altınok

02 Şub 2024 - 02:47 AA Ankara- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL