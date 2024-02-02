Altınok, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Çubuk ilçesindeki bir buluşmada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Program sırasında Altınok, bir süre STK temsilcileriyle sohbet etti. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, Altınok'a ürettikleri ürünlerin yer aldığı bir sepet hediye etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.