02 Şub 2024 - 02:47- Siyaset

Altınok, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Çubuk ilçesindeki bir buluşmada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Program sırasında Altınok, bir süre STK temsilcileriyle sohbet etti. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, Altınok'a ürettikleri ürünlerin yer aldığı bir sepet hediye etti.