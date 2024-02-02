02 Şub 2024 - 02:09- Asayiş G:

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Tekirdağ'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı ve sürücü T.A. yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı mask
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Kaza, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Malkara ilçesi yönüne giden T.A. yönetimindeki 59 AP 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Yol ortasında ters dönen otomobilin sürücüsü T.A. yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı sürücü T.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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02 Şub 2024 - 02:09 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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