Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'u aradı

AK Parti İBB Başkan Adayı Murta Kurum, Bağcılar'da AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Kurum "Yüreklerimizi; CHP'li mevcut yönetimin büyüttüğü trafik çilesiyle, ömründen 3,5 yıl kaybeden kardeşim için adaletsiz belediyeciliğin hışmına uğramış, bir sabah belediyeye gittiğinde kartı çalışmamış ve boynu büyük olarak evine yavrularının yanına dönmüş, mazlum kardeşlerimiz için buluşturacağız. Belediyeden en ufak bir destek alamamış emeklilerimiz, yaşlılarımız için buluşturacağız. Gerçek ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz için buluşturacağız. Şimdi sizlere soruyorum, bugünden tezi yok ellerimizi millet için birleştirecek miyiz? Yüreklerimizi İstanbullular için buluşturacak mıyız? İşte başaracağımız hedefler yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız, arada bir İstanbul demeyeceğiz, 7/24 belediyecilik yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Gerçek belediyecilik yapacağız" diye konuştu.

"KİRAZLI-HALKALI METRO HATTI İPTAL EDİLMİŞ"

İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut yapacaklarını belirten Kurum, "650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. Şuan Bağcılar'dayız. Çileye dönmüş metro hattı, Kirazlı-Halkalı metro hattı, ihalesini yapmışız. Kredisini bulmuşuz, sözleşmesini yapmışız. O hat bugün iptal edilmiş. Bağcılar'a, nereye gitsen o hattı soruyor. Bağcılarlı kardeşim, 'Benim metrom ne zaman gelecek' diyor. Bağcılar'ımıza söz, İstanbul'umuza söz 328 kilometre Metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra 1004 kilometreye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul'un Metro gitmeyen tek bir ilçesi bırakmayacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüslerimizle ve otobüs hatlarımızla hep birlikte İstanbul'un 39 ilçesinde 964 mahallesinde kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilesini sizlerle birlikte bitireceğiz. Mademki İstanbul hepimizin, o zaman İstanbul'un zenginliğinden her kesimi faydalandıracağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KURUM'A TELEFON SÜRPRİZİ

Kurum'un konuşmasının ardından resim çekildiği sırada Kurum'u cep telefonu ile arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahalle başkanlarına seslendi. Erdoğan, "Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum. 3. Bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün evleri kapı kapı dolaşarak İnşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim" ifadelerini kullandı.