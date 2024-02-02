Gebze'de rehineler kurtarıldı

REHİNE KRİZİ 10 SAAT SÜRDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada 7 çalışanı rehin alan İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.