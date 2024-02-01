01 Şub 2024 - 23:51 - Asayiş

Silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti" "Kamuoyuna yayılan video kaydı, iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok"