Silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförünün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Gaziemir'de dün gece taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Yaralı şoförün 112 ambulansıyla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesine nakledildiğini, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirdiğini aktaran Koca, taksi şoförünün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.
Bakan Koca, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.