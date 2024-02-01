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Silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti" "Kamuoyuna yayılan video kaydı, iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok"

Silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförünün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Gaziemir'de dün gece taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yaralı şoförün 112 ambulansıyla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesine nakledildiğini, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirdiğini aktaran Koca, taksi şoförünün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bakan Koca, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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01 Şub 2024 - 23:51 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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