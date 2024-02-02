T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/1741 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1741 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|550.000,00
|1
|Taşıt
|06HD4248 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , 301 Tipli , 10JBFM0263312 Motor No'lu , VF3DD9HP0GJ780291 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel . Teferruatlı bilgi ilan , şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:10
(İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.