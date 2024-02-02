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T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/1741 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara...

T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/1741 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1741 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
550.000,001Taşıt06HD4248 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , 301 Tipli , 10JBFM0263312 Motor No'lu , VF3DD9HP0GJ780291 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel . Teferruatlı bilgi ilan , şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:10

(İİK m.114/4)

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01976977

02 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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