T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/1741 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1741 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 550.000,00 1 Taşıt 06HD4248 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , 301 Tipli , 10JBFM0263312 Motor No'lu , VF3DD9HP0GJ780291 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel . Teferruatlı bilgi ilan , şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:10

(İİK m.114/4)