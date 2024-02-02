T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/11 Esas

KARAR NO : 2023/718

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Turizm Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından davalı Elif Demir aleyhine mahkememizde açılan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ İLE;

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Elif Demir aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 1/12 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Park Evler C1 Blok, Zemin Kat 8 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Elif Demir adına kayıt ve tesciline,

2-Davacının ortak gider, aidat ve tadilat bedeli yönünden talebinin REDDİNE, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davalı Elif Demir'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.