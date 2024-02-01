Ankaraspor'da Bayram Toysal dönemi bitti

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bayram Toysal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder ve başarılar dileriz." denildi.

Ligin 23. haftasında dün Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen Ankaraspor, 41 puanla 6. sırada yer alıyor.