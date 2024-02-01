Ankaraspor'da Bayram Toysal dönemi bitti

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bayram Toysal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder ve başarılar dileriz." denildi.
Ligin 23. haftasında dün Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen Ankaraspor, 41 puanla 6. sırada yer alıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.