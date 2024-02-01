Azerbaycanlı Generaller, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generaller, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir'i ziyaret etti" denildi.