Çankaya Belediye Başkan A. Adayı Bekir Ödemiş Sosyal Medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Yılın Atatürkçüsü Ödül Töreni ve ADD Cem Eren Kültür Merkezi Açılışı Yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Gaziosmanpaşa bölgesindeki tarihi Topal Osman Konağı, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak yeniden işlev kazandı.

Konağın ve Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AYM Eski Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ve Çankaya Belediye Başkan A.Adayı Bekir Ödemiş katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt törende yaptığı konuşmasında, katılımlarından dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan konağın Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak tahsis edilmesinden dolayı Mansur Yavaş'a ve Topal Osman Konağı'nın Tescilli Kültür Mirası olmasından kaynaklı konağın projelendirilmesi, yasal tahsisi ve restorasyon çalışmaları konusundaki yardımlarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları eski Daire Başkanı ve Çankaya Belediye Başkanı A. Adayı Bekir Ödemiş'e teşekkür etti.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ve Kültür Merkezinin bağışcısı olan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e plaket verdi.

2023 yılı "Yılın Atatürkçüsü Ödülleri"

Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nde "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreni" sonrası "Yılın Atatürkçüsü Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Törende; Eğitim - Bilim alanında: Dr. Orhan Çekiç’e, Kültür - Sanat alanında: Rutkay Aziz’e, Spor alanında: A Milli Kadın Voleybol Takımı’na ve Basın alanında: Fatih Ertürk’e ödül verildi.

Sanatçı Rutkay Aziz'in ödülünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi."