- Spor

Ryan Kent, Lazio yolcusu 

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya vardı.

Ryan Kent, Lazio yolcusu  mask
Büyütmek için resme tıklayın

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdaki oyuncu fazlalığının da önüne geçmek için bazı oyuncular ile yollarını ayırırken bazı oyuncuları kiralıyor. Bu sezon başında Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Lazio'ya kiralıyor. Kent, evrak işlerinin bu gece 00.00'a kadar hallolmasının ardından yeni takımına dahil olacak.

#  Ryan Kent, Lazio, Fenerbahçe, ile, için, Transfer

01 Şub 2024 - 17:59 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL