Ryan Kent, Lazio yolcusu 

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdaki oyuncu fazlalığının da önüne geçmek için bazı oyuncular ile yollarını ayırırken bazı oyuncuları kiralıyor. Bu sezon başında Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Lazio'ya kiralıyor. Kent, evrak işlerinin bu gece 00.00'a kadar hallolmasının ardından yeni takımına dahil olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.