Ryan Kent, Lazio yolcusu 

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdaki oyuncu fazlalığının da önüne geçmek için bazı oyuncular ile yollarını ayırırken bazı oyuncuları kiralıyor. Bu sezon başında Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Lazio'ya kiralıyor. Kent, evrak işlerinin bu gece 00.00'a kadar hallolmasının ardından yeni takımına dahil olacak.