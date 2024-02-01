Sürücü fren yerine gaza bastı

Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Şaban Koto’ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Manevra yapmak isteyen sürücü. fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı. İş yerinde bulunan 2 kişi korku yaşadı. Bu sırada kasap dükkanından alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası panik yapan sürücüyü iş yeri sahibi ve çevredekiler sakinleştirdi. İş yerinde hasara neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.