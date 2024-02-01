- Gündem

Kocaeli'de bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Kocaeli'de bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

# Göre, şüpheli, Kocaeli, saat, Polis, sevk, Sağlık, Gebze

01 Şub 2024 - 16:19 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL