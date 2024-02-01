Kocaeli'de bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.