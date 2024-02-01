CHP adayları neden açıklanmıyor?

Haber-Yorum: Abbas SATIR

Birçok parti Ankara’da ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken, CHP daha 10 ilçede belediye başkan adaylarını belirlemedi. Bunlar, Çankaya, Keçiören, Altındağ, Çamlıdere, Akyurt, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Çubuk, Sincan ve Kahramankazan.

Yarın yapılacak CHP MYK ve Parti Meclisi toplantısında açıklanmayan İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli olacak.

Ankara’da CHP’nin kalesi olarak görülen Çankaya’da ise bu hafta da adayın açıklanmayacağı önümüzdeki hafta yapılacak Parti Meclisinde belirleneceği söyleniyor.

Ancak CHP’nin oy oranın çok düşük olduğu ve kazanma şansının olmadığı ilçelerden Çamlıdere, Akyurt, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Çubuk, Sincan ve Kahramankazan’da ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmemesinin nedeni merak ediliyor.

ÇANKAYA’DA GÜÇLER SAVAŞI

CHP’nin güçlü olduğu yerlerden birisi olan Çankaya’da, parti içerisindeki farklı güç odaklarının kimlerden yana ağırlık koyduğu üzerine bir tartışma devam ediyor ve bu tartışma bir türlü bitmiyor. Bir yerde güçler savaşı yaşanıyor. CHP’de Belediye Başkanlığı için 25 aday adayı yarışıyor. Parti içerisinde başka bir tartışmada, dışarıdan bir adayın belediye başkan adayı olarak gösterilmesi.

Parti kulislerinde çeşitli adayların isimleri dolaşıyor. Örneğin, İmamoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermek istediği ama yapılmayan Buğra Gökçe var. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner’in adı geçiyor. Avukat olan Hüseyin Can Güner, CHP’de 2012 yılından bu yana çeşitli kademelerde görev yapmış ve en son 2020- 2023 yılları arasında CHP’yi temsilen İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunmuş.

Diğer yandan, Alper Taşdelen yeniden aday olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Tabiat Varlıklarını Koruma eski Daire Başkanı Bekir Ödemiş de güçlü adaylar arasında görülüyor.

ALTINDAĞ VE KEÇİÖREN FARKLI

Çankaya’da Belediye Başkanın kim olacağı haftaya belli olacağı belirtilirken, Altındağ ve Keçiören’de farklı bir çalışmanın yapıldığı ileri sürülüyor. Geçtiğimiz 2019 Yerel Seçimlerinde Altındağ ve Keçiören İYİ Partiye verilmiş, CHP aday çıkarmamıştı. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, geniş kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğü belirtilerek dışarıdan bir adayın gösterilmesine de karşı çıkılıyor.

CHP Keçiören Belediye Meclis Grup Başkanvekili Durak Karabulut; “2019 yerel seçimlerinde CHP Keçiören’de Belediye Başkan Adayı çıkarmayarak parti dışından belirlenen ittifak adayını destekmiş ve olumsuz bir sonuç alarak seçimi kaybetmiştik. 2024 seçimlerinde aynı hatalar yapılarak bu tarihi fırsat kaçırılmamalıdır. Keçiören’i almaya en yakın olduğumuz bir dönemde parti dışından bir adayın ilçemize aday olarak gösterilmesi, uzun zamandır ilk defa almaya yakın olduğumuz ilçeyi yeniden kaybetmemize sebep olacaktır”diyor

Ankara'da kesinleşen CHP ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

-Ayaş: İzzet Demircioğlu

-Bala: İsa Kaplan

-Beypazarı: Özer Kasap

-Elmadağ : Adem Barış Aşkın

-Etimesgut : Erdal Beşikçioğlu

-Evren: Arif Güçlü

-Gölbaşı: Yakup Odabaşı

-Güdül : Mehmet Doğanay

-Haymana: Levent Koç

-Kalecik: Satılmış Karakoç

-Kızılcahamam: Coşkun Ünal

-Mamak: Veli Gündüz Şahin

-Nallıhan: Ertunç Güngör

-Yenimahalle : Fethi Yaşar

- Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

Adayları belli olmayan ilçeler

Çankaya, Keçiören, Altındağ, Çamlıdere, Akyurt, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Çubuk, Sincan ve Kahramankazan belediye başkan adayları ise henüz netlik kazanmadı.