Opel Satışları 2023’te yüzde 22 arttı

Opel, 2023'te bir önceki yıla kıyasla elektrikli araç satışlarında yüzde 22 artış gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 90 bin satışla Türkiye pazarında 2023 yılını 2 kat büyümeyle geride bırakan Opel, globalde de satışlarını yüzde 15 artırdı.

Markanın globaldeki bu büyüme oranı, şirketin 20 yılı aşkın süredir yüzdelik olarak elde ettiği en yüksek büyüme oranı oldu. Dünya genelinde satışlarını 670 bin adede yükselten Alman üretici, bu rakamla son 4 yılın en yüksek araç satışına ulaştı.

Uluslararası pazarlara açılma stratejisinde başarılı şekilde ilerleyen Opel, Avrupa dışı pazarlardaki satışlarını da yüzde 62 artırmayı başardı. Geçen yıl Avrupa pazarının (AB 29) dışında bir büyüme gösteren marka, satışlarını yaklaşık yüzde 62 artırarak 101 bin araca yükseltti.

Opel, oldukça rekabetçi C segmentinde de büyümeyi sürdürdü. Şirket, 2023’te Avrupa pazarındaki (AB 29) Astra satışlarını tüm çekiş versiyonlarında iki katına çıkarmayı başardı.

Astra, Almanya’da kendi segmentinde 5’inci sırada yer aldı. Toplam rakamlara bakıldığında ise Opel, C segmentinde dünya genelinde önemli bir büyüme kaydetti. Marka, bir önceki yıla kıyasla Astra ve Grandland modellerinde satış rakamlarını yaklaşık yüzde 57 yükseltti.

Opel Corsa geçen yıl bir kez daha en çok satılan otomobil oldu. Bu model, şirketin en büyük iki pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık'ta en popüler B segmenti araç olmayı başardı.

Yunanistan’da en çok satılan otomobil Opel Corsa oldu. Corsa Elektrik, Almanya ve Birleşik Krallık’taki lider konumunun yanı sıra İtalya, Hollanda, Portekiz ve Avusturya'daki tescil istatistiklerinde de kendi segmentinde ikinci sırada yer aldı.

İngiltere'nin en popüler B-SUV modeli olan Mokka Elektrik ise Almanya, İspanya, Polonya ve Belçika’da ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel’in 2023 yılında güçlü bir performans ortaya koyduğunu aktardı.

Özellikle elektrikli araçlar ile C segmenti ve hafif ticari araçlarda önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Huettl, "Uluslararası faaliyetlerimizi önemli ölçüde artırmayı başardık. Bu da stratejimizin işe yaradığını açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.