Oyun Severlere Üyelik Seçeneği

Turkcell'in bulut tabanlı oyun platformu GAME+, NVIDIA GeForce NOW işbirliğiyle kullanıcılarının deneyimlerini artırmak amacıyla avantajlı "Haftalık Premium" üyelik seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in bulut tabanlı oyun platformu NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, kullanıcılarına seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla yeni bir "premium" paket sunuyor.

GAME+, oyuncular için "oynadıkça öde" prensibiyle yeni paketi "Haftalık Premium" üyelik seçeneğini duyurdu.

Sınırlı zamanı olan oyuncular için GAME+, istedikleri zaman istedikleri cihazda en sevdikleri oyunları avantajlı fiyata deneyimleme imkanı sunuyor. GeForce NOW Powered by GAME+ Türkiye'deki oyunculara sevdikleri bilgisayar oyunlarını dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi çeşitli cihazlarda oynama imkanı sağlıyor.

- Yeni avantajlı üyelik fırsatı

GAME+ "Haftalık Premium" üyeliği alan kullanıcılar, haftalık oyun oturumlarında "premium" üyeler ile aynı avantajlara sahip oluyor.

Bu avantajlar arasında NVIDIA RTX ve DLSS teknolojisi ile iyileştirilmiş oyun deneyimi, isteğe bağlı oyunlarda öncelikli sunucu erişimi ve popüler dijital mağazalardan 1700'den fazla başlık desteğini uygun fiyata kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

- Lansmana özel indirimli fiyat

"Haftalık Premium" üyeliği bir hafta boyunca sürecek ve oyuncular toplamda 10 saate kadar oyun oynayabiliyor. Ayrıca kullanıcılar üyelik kapsamında öncelikli erişim, 4 saatlik oturum süresi ve RTX ON seçeneklerini kullanabiliyor. "Haftalık Premium" paketin ilk hafta için lansman fiyatı 170 lira olarak belirlendi.

Lansman için belirlenen indirimli fiyat 7 Şubat 23.59’a kadar geçerli olacak. Lansmana özel fiyattan yararlanan oyunseverler sonraki haftalarda ise "Haftalık Premium" paket için belirlenen standart ücret olan 240 lirayı ödeyerek eğlenceye kaldığı yerden devam edebilecek.