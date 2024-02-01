Apartmanda Ceset Bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) 8’inci katında oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İşibil’in yaşadığı daireden düştüğü üzerinde duruluyor.
Olay, saat 09.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının apartmanda oturan Şerife İşibil (35) olduğu belirlendi. Kadının gece saatlerinde oturduğu 8'inci kattaki daireden düştüğü ve sabah bulunduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşibil’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.