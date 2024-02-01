- Spor

Emre Mor Fatih Karagümrük'e kiralandı

İstanbul, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Emre Mor Fatih Karagümrük'e kiralandı mask

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle; Fenerbahçe " 2023- 2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

# Fenerbahçe, Orta Saha, Emre Mor, devam, 2024, 2023

01 Şub 2024 - 14:06 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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