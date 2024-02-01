Emre Mor Fatih Karagümrük'e kiralandı

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle; Fenerbahçe " 2023- 2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."