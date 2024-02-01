Direkt Satış Zirvelerini gerçekleştirdi

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerinde lider şirketlerden biri olan Anadolu Hayat Emeklilik; 18 Ocak tarihinde Acenteler Zirvesi’ni, 20 Ocak tarihinde ise Direkt Satış Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Zirvelere Anadolu Hayat Emeklilik İcra Kurulu, Genel Müdürlük yöneticileri ve çalışanları ile İş Portföy yöneticileri katılırken; Direkt Satış Zirvesi’nde direkt satış ekibi ve Acenteler Zirvesi’nde şirketin acenteleri yerlerini aldı.

Zirvelerin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle büyük önem taşıyan 2023 senesini başarılı bir performansla kapattık. Gönüllü BES ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcı sayımız 2,8 milyonu aşarak kıymetli bir eşiği geride bıraktı. Bireysel Emeklilik Sistemi toplam katılımcı sayısında sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik. Yıl sonunda devlet katkısı dahil fon büyüklüğü tutarımız sene başından bu yana 58 milyar TL tutarında artarak yüzde 77,2 oranında büyüdü ve 134 milyar TL’yi aştı. Hayat sigortası branşında ise 2023 yılında şirketimizin toplam prim tutarı 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti, prim üretimimizi geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkardık. 31 Aralık itibarıyla sektör geçen yıla göre yüzde 84 oranında büyürken, yüzde 101’e ulaşan büyüme oranımız ile sektörde öne çıktık. Ekonomik büyümemizin yanı sıra, dijitalleşmeyi odağımıza aldığımız faaliyetlerimizin 2024 yılında da artarak devam edeceğini ifade etmek isterim. Hedefimiz sektörümüzde çıtayı en üst seviyelere taşıyarak geleceğe iz bırakmak olacak” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da öncü çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz”

Yıl boyunca yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile müşteri deneyimini iyileştirme ve yeni dijital iş birliklerinin hayata geçirilmesi çalışmalarının süreceğini ifade eden Atalay, sözlerine şöyle devam etti: “2024 yılında müşteri devamlılığının sağlanmasına yönelik aksiyonlar alırken, sürekli olarak çeşitlendirdiğimiz ürün yelpazemiz ile yeni müşteri kazanımı faaliyetlerimize hız kazandırmaya devam edeceğiz. Odak noktamızda yer alan sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında da örnek uygulamalara imza atmayı sürdüreceğiz. Başarılarla dolu bir yılı geride bırakmamızda büyük emeği olan değerli iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu Hayat Emeklilik’in yükselen bu başarı ivmesinde, çok değerli katkılarınızın devam edeceğine inanıyorum.”

Acenteler ve Direkt Satış Zirvelerinde Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay’ın yanı sıra; İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nihan Özenç, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcıları Didem Makaskesen ve Ahmet Altınsoy, Acenteler Müdürü Akay Ertit ve Bireysel Satış Müdürü Esin Oçan Yıldırım sunumlarıyla geçmiş yılın değerlendirmelerini ve 2024 yılına ait beklentilerini paylaştılar. Sunumlar sonrasında yapılan ödül töreni ile çeşitli kategorilerde başarı gösteren acentelere ve direkt satış ekibi çalışanlarına ödül verilirken, aynı zamanda Anadolu Hayat Emeklilik’in uzun yıllardır birlikte çalıştığı direkt satış ekibi çalışanlarına da hizmet hatıraları takdim edildi.