“Mahabharata Ateş’in” ardından devam eden büyülü yolculuk



Dünya genelindeki en büyük yoga okulu olan YogaKioo Türkiye’nin kurucularından biri olan Serra Sağra, eski felsefik yazıtlar dili olan Sanskrit üzerine Hindistan’da yoğun bir eğitim aldı ve yoganın temel metinleri üzerine uzun süre çalıştı.

Görkemli Hindistan tarihinden ilham alan büyülü bir serüven, "Mahabharata Ateş" ile başladı, “Mahabharata Toprak" adlı ikinci kitap ile devam ediyor. Mahabharata Destanı, varoluşu anlatan en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen ve Büyük Bharata anlamına gelen eski Hindistan'ın en büyük destansı şiirlerinden biridir.

Destanın içerdiği karakterler ve olaylar, insanın yaşam yolculuğunda içinden geçtiği çeşitli halleri kusursuzca anlatarak, varoluşun derin farkındalıklarını sunuyor. "Mahabharata Toprak", bu zengin kültüre ve anlam dünyasına modern bir bakış açısı getirerek günümüzde yeniden can buluyor. Serra Sağra'nın elinden çıkan bu önemli eser, dört elementi temsil eden beş ayrı kitap olarak okurlarla buluşuyor.

Kitap, içsel bir yolculuğa davet ederken, aynı zamanda insanın varoluşu anlama sürecindeki önemli öğretileri de gün yüzüne çıkarıyor. Mahabharata'nın derinliklerindeki hikayeler, insanın zihninde objelerle kurduğu bağın zihinsel acının kaynağı olduğunu vurguluyor. Hayatın kendisine güvenmeyi öğrenme, öfkenin kaynağını anlama, affetmenin kendine yönelik bir eylem olduğu, çabanın karşılıksız kalmayacağı gibi evrensel gerçeklere odaklanan eser, okurları yaşamın derinliklerine götürmeye hazırlanıyor.

Serra Sağra’nın kaleme aldığı "Mahabharata Toprak”, insanın kendi içindeki savaşa odaklanarak hayatın anlamını ve güzelliklerini keşfetmeye yönlendiriyor. "Mahabharata Toprak" ve serinin diğer kitapları, eski Hindistan kültürünün gizemli dünyasına bir kapı aralarken, aynı zamanda günümüz insanının içsel yolculuğuna da rehberlik ediyor.