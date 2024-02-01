İbrahim Akdağ Sivasspora Başladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı. Sivasspor Ara transferlerine devam eden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.