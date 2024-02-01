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İbrahim Akdağ Sivasspora Başladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

İbrahim Akdağ Sivasspora Başladı mask
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı. Sivasspor Ara transferlerine devam eden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

# Sivasspor, Süper Lig, Orta Saha, Ara Transfer, devam, Sivas

01 Şub 2024 - 13:49 DHA Sivas- Spor

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