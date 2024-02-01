Çocukların dijital kimliğini korumanın 7 yolu

Çocuklara ait paylaşımlar yapılması, ebeveynlerin başlangıçta düşünmemiş olabileceği çeşitli riskleri ise beraberinde getiriyor. Çocuklara dijital kimlik oluşturmanın ileride derin sahtecilik, veri ihlalleri ve kimlik hırsızlığı gibi saldırılara zemin hazırladığını ifade eden Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çocukların dijital kimliğini korumanın 7 yolunu sıralıyor.

Bir çocuğun dijital kimliği, onunla ilgili ilk sosyal medya paylaşımıyla birlikte oluşuyor. Birçok kişi bunu diğer aile üyeleriyle veya ebeveynlerle bağlantı kurmanın masum bir yolu olarak algılasa da çocuklara yönelik paylaşım yapılması bazı tehlikelere yol açabiliyor. Zorbalık veya yabancılar tarafından kötüye kullanım gibi bazı riskler daha yaygın olarak biliniyor. Ancak kötü amaçlı suçlular, teknolojinin gelişimiyle birlikte yapay zeka ve veri toplama uygulamaları ile derin sahtecilik, veri ihlalleri ve kimlik hırsızlığı saldırıları düzenleyerek kişisel bilgileri elde ediyor. Ebeveynlerin çevrimiçi hesaplarının ihlal olması durumunda çocuğa ait bilgilerin de açığa çıkacağını belirten Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Ebeveynlerin sosyal medya profilleri herkese açıksa, bu zengin bilgi arşivi herkes tarafından erişilebilir hale geliyor ve potansiyel kötüye kullanıma açık oluyor.” uyarısında bulunarak çocukların dijital kimliğini korumanın 7 yolunu sıralıyor.

Güvenli paylaşım yöntemlerini seçin. Çocuğunuzun fotoğraf ve videolarını sosyal medya ağlarında paylaşmak yerine, güvenli özel (şifreli) anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanın.

Paylaşımlarınızı kimlerin görebileceğini sınırlayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını tüm sosyal medya takipçilerinizle paylaşmaktan kaçının. Aileniz ve yakın arkadaşlarınızla yakın gruplar oluşturun ve onlardan çocuklarınızın görüntülerini çevrimiçi paylaşmamalarını isteyin.

Konum servislerini kapatın. Evlerinin veya okullarının önü gibi konumunuzu belli edebilecek yerlerde fotoğraf çekmemeye dikkat edin ve telefonunuzdaki/uygulamalarınızdaki konum servislerini kapatın.

Yeterli yaştaysa çocuğunuzdan izin isteyin. Çocuğunuzun herhangi bir fotoğrafını veya videosunu çevrimiçi yayınlamadan önce, onunla bir konuşma yapın ve onayını aldığınızdan emin olun. Ayrıca, diğer ebeveynle konuşun ve fikirlerini sorun.

Paylaşım yaparken seçici olun. Çocuğunuzun görüntülerini paylaşmayı seçerseniz, seçici olun. Mayolu veya banyo sırasındaki görüntüler gibi çocuğunuzun mahremiyetini şimdi veya gelecekte tehlikeye atabilecek belirli fotoğraf veya videoları yayınlamaktan kaçının. Fotoğrafları arkadan çekmek veya koruma için emoji eklemek gibi tekniklerle çocuğunuzun yüzünü gizleyin.

Çevrimiçi hesap güvenliğinizi artırın. Gönderilerinizin görünürlüğünü sınırlandırmak için sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını düzenleyin. İçeriğinize olan erişimi, yalnızca tanıdığınız kişilerle kısıtlayın ve yabancıların çocuklarınızın fotoğraflarını veya videolarını görüntülemesini engelleyin.

Çocuğunuzun dijital dünyadaki aktivitelerini takip edin. Ebeveynlerine kıyasla daha fazla dijital aktivitede bulunan çocuklar, kendisi ve aile üyeleri için tehdit oluşturabilecek verilerin sızdırılmasına neden olabilir. Olası veri ihlalleri, ailenizle ilgili hassas bilgileri siber suçlulara ve kimlik hırsızlarına ifşa edebilir. Ancak çocuğunuzun dijital aktivitelerini izlemek, onların mahremiyetini ve güvenini göz önünde bulundurarak yapılmalı. Çocuğunuzun internette daha güvende olmasına yardımcı olan Bitdefender Ebeveyn Koruması, üstün dijital koruma hizmetiyle sistem performansını neredeyse hiç etkilemeden çocuklarınızın çevrimiçi etkinlikleri için ebeveyn denetimleri sağlar.