Mucizeler Sirki’nde eğlenceye Şubat ayında da devam

Eğlence dolu ücretsiz etkinlik 1-4 Şubat tarihleri arasında her gün, 5 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ise sadece hafta sonları izlenebilecek. Gösteriyi izlemek isteyenler https://bakap. ankara.bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yaptırılabilecek.

Öğrenci ve çocuk dostu uygulamalarıyla adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklerle çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın BAKAP Başkent Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda düzenlediği Mucizeler Sirki yoğun ilgi görüyor.

ŞUBAT AYI BOYUNCA İZLENEBİLECEK

Türkiye’nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı olan BAKAP’ın ev sahipliği Mucizeler Sirki’nin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle süresi uzatıldı.

Eğlence dolu gösteri 1-4 Şubat tarihleri arasında hafta içi iki, hafta sonu üç gösterim şeklinde; 5 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ise sadece hafta sonları üç gösterim şeklinde Başkentli miniklerle buluşacak.

Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği Mucizeler Sirki:

- 1-4 Şubat 2024; hafta içi 13.00 ve 16.00 saatlerinde, hafta sonu 13.00, 16.00 ve 19.00 saatlerinde

- 5 Şubat-3 Mart 2024; sadece hafta sonları 13.00, 16.00 ve 19.00 saatlerinde sahnelenecek.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocukların hem eğlenmesi hem de yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla düzenlediği ve yoğun ilgi sonrası gösterim süresi uzatılan Mucizeler Sirki’ne ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek. Seferler; AŞTİ’den BAKAP’a 11.00-21.00, Kızılay Zafer Çarşısı’ndan BAKAP’a 11.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sirke katılmak Ankaralılar https://bakap.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.