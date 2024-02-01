Karşıyaka 4'te 4'e gidiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka bu hafta Pazarspor'u yenerek yıllar sonra ilk kez 4'te 4 yapmaya çalışacak. Son olarak 2020-2021 sezonunun başında art arda 4 galibiyet alan Kaf-Kaf, bu sezona 3'te 3'le başladıktan sonra Turgutluspor'a evinde yenilerek seriyi 4 maça çıkaramadı. İlk yarının son haftasında Sapanca Gençlikspor'u 3-2 yenip ardından teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde ikinci yarıya 2-1'lik Eynesil Belediyespor ve Amasyaspor FK galibiyetleriyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, Pazarspor engelini de taraftanın desteğiyle aşmak istiyor. Zirvedeki Batman Petrolspor'un maç fazlasıyla 4 puan gerisinde üçüncü olan Karşıyaka rakibini yenerse haftaya yarıştaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'la deplasmanda oynayacağı kritik rövanşa da moralli ve avantajlı çıkacak.
Ergin KARATAŞ / İZMİR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.