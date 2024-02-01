Karşıyaka 4'te 4'e gidiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka bu hafta Pazarspor'u yenerek yıllar sonra ilk kez 4'te 4 yapmaya çalışacak. Son olarak 2020-2021 sezonunun başında art arda 4 galibiyet alan Kaf-Kaf, bu sezona 3'te 3'le başladıktan sonra Turgutluspor'a evinde yenilerek seriyi 4 maça çıkaramadı. İlk yarının son haftasında Sapanca Gençlikspor'u 3-2 yenip ardından teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde ikinci yarıya 2-1'lik Eynesil Belediyespor ve Amasyaspor FK galibiyetleriyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, Pazarspor engelini de taraftanın desteğiyle aşmak istiyor. Zirvedeki Batman Petrolspor'un maç fazlasıyla 4 puan gerisinde üçüncü olan Karşıyaka rakibini yenerse haftaya yarıştaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'la deplasmanda oynayacağı kritik rövanşa da moralli ve avantajlı çıkacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR