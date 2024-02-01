Mayo ile karlı dağlara tırmandılar

18-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Sapanca’da gerçekleşen Wim Hof Method (Nefes, Soğuk ve İrade çalışmaları) kış kampında yaşları 22 ile 55 arasında değişen ve daha önce böyle bir deneyimi olmayan 26 katılımcı, her yerin karlarla kaplı ve havanın oldukça sıfırın altında olduğu bir ortamda dağlardan gelen buz gibi nehirlere girmek ve mayo ile Kartepe’de zirve tırmanışı yapmak gibi imkansız gibi görünen bu şeyleri sadece 4 günde başardı.

Yurt dışında çok popüler olan Wim Hof Method kış kampları, karlar içinde doğada suya giriş ve mayo ile zirve yürüyüşleriyle her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Türkiye’deki Wim Hof Akademi sertifikalı ilk ve tek eğitmen olan Doruk Taraktaş’ın 2 yıl önce Türkiye’ye getirdiği bu metodu ülkemizde de uygulayanların sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Bu kadar soğuk bir ortamda nasıl oluyor da donmadan mayo ile dağlara tırmanılır sorusunu Doruk Taraktaş şöyle cevaplıyor:

4 gün süren kampta bir anda “hadi buza veya hadi dağa tırmanıyoruz” demiyoruz. Nefesi anlayıp kullanmayı öğreniyor ve küçük adımlarla zihni ve bedeni soğuk çalışmalarına adapte ediyoruz.

Çok doğal olarak korku ve “Nasıl olacak?” düşüncesiyle kampa gelen katılımcılar küçük çalışmalarla içlerindeki gerçek gücü keşfetmeye başlıyor. Nefesle stres tepkilerini kontrol edebildiklerini fark ediyorlar, soğuk çalışmalarında iç ısılarını nasıl arttıracaklarını öğreniyorlar.

“Yapabilirim” zihin yapısıyla kendilerini bu maceranın içine doğaya bırakıyor ve binlerce yıldır sahip olduğumuz 21. yy’ın bizi konfora alıştıran hayat tarzıyla unutmaya yüz tutan becerilerimizi, gerçek potansiyelimizi tekrar ortaya çıkarıyorlar.

Nefes, buzlu küvet, doğada suya giriş ve mayoyla dağ tırmanışları sonunda, kafalarında birçok soru ile kampa gelen katılımcılar, zihinlerindeki düşünceleri kontrol ettiklerinde, güçlü bir irade ile sandıklarından çok daha büyük bir güce sahip olduklarını kendilerine gösteriyorlar.

Zihinsel faydaları yanında Wim Hof nefes tekniği ve soğuk çalışmalarının sağlık açısından sayısız faydası var. Zihin ve beden bir bütün olarak sağlığa kavuşuyor. Stresli zamanlarda nefesi kullanarak stres tepkisini kontrol altına almak, stres hormonlarını azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, iyi ve güçlü hissetmemizi sağlayan dopamin, endorfin, nor adrenalin seviyelerinde artış, anti inflamatuar etki, hızlı iyileşme süreleri, dolaşım ve lenfatik sistemlerinin çok daha iyi çalışması, sağlıklı mitokondri, kahverengi yağ hücrelerinde artış vb.