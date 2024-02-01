Breıtlıng x Vıctorıa Beckham

2008’de kendi adını taşıyan giyim markasını kurduğunda, modanın en önemli aktörleri Victoria Beckham’ın ilk podyum performansını adeta soluksuz bekledi. Aradan geçen 15 seneden fazla süre zarfında; sofistike şıklığı ve feminen ve maskülen silüetlerin zevkli karmasıyla beğeni toplayan Beckham tasarımları, moda haftalarının demirbaşına dönüştü. Şimdi ise Breitling, Victoria Beckham ile beraber tasarladığı yeni saat koleksiyonunu lanse ediyor. Yalnızca 1.500 adet üretilen Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham koleksiyonu, lüks saat üreticisi ile popüler moda evinin kreatif direktörünün eşsiz iş birliğinin eseri. Breitling CEO'su Georges Kern, Beckham ile ortaklıklarını şu sözlerle yorumluyor: “Chronomat zaten klasik bir forma sahip, çok yönlü bir saat. Victoria Beckham’ın imza tarzı ile koleksiyon, Chronomat’in modern ve göz alıcı bir ifadesini oluşturuyor.”

Beckham ise Breitling’in yaratıcı sürecine duyduğu hayranlığı şöyle dile getiriyor: “Son derece zarif ve ışıl ışıl bir tasarım ortaya koyma yolunda, Breitling’in zanaatkarlığı ve inovasyonunun fikirlerimle bir araya gelmesini izlemek harikaydı.”

MODA İLE FONKSİYONUN BULUŞMASI

Breitling’in şık ve çok amaçlı saatlerinden Chronomat, hem modaya hem de fonksiyona önem veren kadınların favori modellerinin başında geliyor. Victoria Beckham koleksiyonu, Chronomat’in metal Rouleaux bileziği ve her 15 dakikayı işaret eden kısımlarının yükseltilmiş ek şeritleri gibi klasik özelliklerini koruyor. Bunlar; Beckham İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunun nane yeşili, gece mavisi, kum ve kuş tüyü grisini de barındıran renk paletinden esinlenmiş yeni rafine tonlarla birleşiyor.

Kadranında Breitling logosu, saniye ibresinde Victoria Beckham’ın baş harfleri yer alan saatlerin, paslanmaz çelik veya Breitling’in sadece Victoria Beckham koleksiyonu için yeniden kullandığı sarı altın kasa seçenekleri mevcut. Kadranlar, aynı zamanda adet sınırlamasına da gönderme yapıyor: Paslanmaz çelik her parça “400’den biri”, her altın varyasyon “100’den biri” şeklinde açıklanıyor. Bilezik kısmına ustalıkla kazınmış VB logosunu ve yazıyı görmek, dikkatlice bakmayı gerektiriyor.

Breitling Caliber 10 tarafından güçlendirilmiş Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham, bilekten çıkarıldığında yaklaşık 42 saat daha çalışıyor. Kolunuzdayken, tarih göstergeli ve otomatik kurmalı üç ibreli mekanizması sayesinde siz devam ettiğiniz müddetçe işleyişini sürdürüyor. Tüm Breitling modelleri gibi her Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham da hassasiyet ve performansına ilişkin prestijli bağımsız geçerlilik sertifikası Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC)’i elinde bulunduruyor.

Sınırlı sayıda üretilen Chronomat saat, özel olarak tasarlanmış ortak markalı bir kutuda sunulurken, altın parçalara yine ortak markalı bir seyahat çantası eşlik ediyor.

KUSURSUZ GÖRÜNTÜ

Koleksiyonun etkileyici kampanya çekimi, dünyanın en önemli liderleri, ünlüleri ve süper modellerini fotoğraflamanın yanı sıra, çalışmasını V&A Museum ve Londra’daki National Gallery’de sergileme başarısını da yakalamış efsanevi İtalyan moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti’nin imzasını taşıyor. Yıldızı günden güne parlayan model Annemary Aderibigbe, kampanya karelerinde Breitling ve Victoria Beckham kadınının özündeki değerleri simgeliyor: güç, sofistikasyon, biraz da sürpriz. 2018’den itibaren kadınlara yönelik saat alternatiflerini artırma taahhüdünde bulunan Breitling, Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham ile cesur, otantik, tarzının dışına çıkmamakta kararlı ve tavizsiz bir biçimde öz güvenli kadınları kutlamaya devam ediyor.

BREITLING

İsviçreli lider saat üreticisi Breitling, 1884 yılında kuruldu. Yenilikçi şirket, modern kronografı icat etti ve navigasyon görevi gören saati geliştirmenin öncülüğünü üstlendi. Dünyanın dört bir yanında endüstriyel-loft tarzında 240’ı aşkın perakende lokasyonu bulunan Breitling, günlük stile uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir lüks marka olarak hala çığır açıyor. Hava, kara ve deniz üçlüsüne odaklanan tüm koleksiyonları, Breitling’in kendine özgü modern-retro tarzını destekliyor. Her saat mekanizmasının olağanüstü kalitesi COSC sertifikalı kronometre statüsü ile onaylanan marka, kendi mekanizmalarını üreten birkaç bağımsız saat tasarımcısı arasında yer alıyor. Bugün Breitling; daha iyi malzemeler, daha iyi üretim, daha iyi ambalaj ve baştan sona izlenebilirlik ilkesiyle harika ürün ve deneyimler yaratıp daha iyisini başarma misyonunu benimsiyor. Klasik saat yapımını en son ve en sürdürülebilir inovasyonlarla birleştiren Breitling; köklü tarihine sahip çıkarken, bir yandan da bakış açısını zamanının çok ötesine taşıyor.

VICTORIA BECKHAM

Victoria Beckham’ın kendi ismini verdiği ve 2008 yılında kesim ve kalıpları çok beğenilen elbise koleksiyonunu moda sahnesine ilk kez çıkardığı markası, şu özellikleriyle çağdaş kadının gardırobunu şekillendiriyor: çok yönlü ve giyilebilir, ayrıca sofistike bir rahatlığa ve modernliğe dayalı. Londra’daki Victoria Beckham atölyesinde doğan marka bugün; hazır giyim modellerinden ayakkabılara, ustalıkla tasarlanmış gözlüklerden zamansız deri parçalara kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesini barındırıyor. Sanat ve film dünyalarından esinlenen Victoria Beckham markası; klasik İngiliz lüksü ve ince bir çağdaş dokunuşun saygıdeğer bir karması şeklinde tanımlanmanın yanında, kusursuz bir terzilik, elbise ve denim tasarımları sunuyor, şaşırtıcı desenler, modern kesimler ve renk paletleri gibi imza dokunuşlarıyla ayrıcalık kazanıyor. Gösterişli, keyifli, adından söz ettiren, güncel olaylar hakkında bilgi sahibi Victoria Beckham kadını ise markanın ve görsel kimliğinin temelinde yatıyor.